200 000 € pour achever la réhabilitation de l’ancienne distillerie Hardy, à Trinité en Martinique

La distillerie Hardy à Tartane vient de recevoir une subvention de 200 000€ de la Fondation du Patrimoine pour sa réhabilitation. La FDP "aide les propriétaires qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent pour rendre la France plus belle".

Cette enveloppe permettra à cette usine à l’arrêt depuis près de trois décennies, de poursuivre sa restauration et d'accueillir le public à terme espère la direction. Cette fabrique à l’arrêt depuis 1994, est la dernière dont les fondations tiennent encore, parmi les 7 que recensait la bourgade trinitéenne autrefois.

J'avais vraiment à cœur avec mon épouse, de reprendre ce site et de le revitaliser, dans le but aussi de dynamiser la commune de Trinité, donc le centre atlantique. C’est un coin touristique qui devrait bénéficier d'une attractivité forte et évidemment, le prix de la Fondation du Patrimoine est très bien venu. Grâce à cette aide supplémentaire, on pourra aller jusqu'au bout de notre rêve et de nos travaux.