200 euros : l'amende forfaitaire pour détention de cannabis ou de cocaïne

L'amende forfaitaire pour détention de stupéfiants se généralise à tout le territoire français à partir de ce mardi 1er septembre 2020. Le gouvernement tape au portefeuille ! Une amende de 200 euros pourra désormais être infligée à toute personne détenant ou consommant de la drogue.

Jean-Claude Samyde •

Lutte contre les stupéfiants : le gouvernement tape au portefeuille ! Une amende de 200 euros pourra désormais être infligée à toute personne détenant ou consommant de la drogue. La mesure entre en vigueur aujourd’hui, mardi 1er septembre 2020.Pour un joint fumé dans la rue, il pourra désormais vous en coûter 200 euros. Et même jusqu'à 450 euros - voire plus - mais sans autre procédure judiciaire quoi qu'il en soit. La forfaitisation des délits de stupéfiants, est entrée en vigueur ce mardi.Cette mesure est plutôt bien accueillie par les forces de l’ordre. Elle leur permettra de se concentrer sur d’autres dossiers.Son de cloche différent chez le Professeur Aimé Charles Nicolas, spécialiste en addictologie en Martinique. Il regrette que les autorités n’aient pas assez pris en compte l’aspect thérapeutique de cette disposition, au téléphone d'Alain LivoriUne mesure qui concernera donc toute la France et permettra aux forces de l’ordre de "verbaliser, sous l’autorité de la justice, de la manière la plus simple un délit, d’appliquer une sanction sans délai.