200 personnes manifestent dans les rues de Fort-de-France pour soutenir 7 militants poursuivis pour violence

Le procès des "7 d’Océanis" ne s'est pas tenu ce mercredi 03 juin 2020 devant le Tribunal Correctionnel de Fort-de-France. Les prévenus et des militants d'associations diverses ont entamé une marche de la Maison des Syndicats au palais de Justice.

Sophie Lonété •

À l'appel du "komité 13 janvier 2020", deux cents personnes sont venues soutenir les 7 prévenus qui étaient initialement convoqués pour leur procès. Les 7 militants sont poursuivis pour violences au centre commercial Océnis du Robert le 23 novembre dernier.Militants et manifestants ont entamé une marche ce mercredi à 7 heures de la maison des syndicats au palais de justice de Fort-de-France. Les accès de l'institution judiciaire étaient fermés ce matin.Les manifestants se sont installés devant les grilles du parquet, ou chants et prises de parole se succèdaient.On a pu noter les présences de Garcin Malsa et de Olivier Berisson. Plus tôt dans la matinée Marcelin Nadeau et Gilbert Couturier ont fait une apparition. Ce sont les seuls représentants politiques venus ce mercredi matin alors que Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM avait annoncé sa présence aux côtés des prévenus.Les deux avocats de La défense sont entrés dans le tribunal pour demander le renvoi du procès des activistes de Océanis du Robert, mais également une date pour citation directe visant le préfet pour injure raciale au sujet de " l’affiche aux ananas". En l'absence du président du tribunal ils n'ont pas eu de précisions sur la tenue des prochaines audiences.Les manifestants ont marqué une minute de silence, genoux à terre et poing fermé en hommage à Georges Floyd, afro-américain décédé le 25 mai 2020, après que l'officier de police de Minneapolis Derek Chauvin se soit agenouillé sur son cou pendant au moins sept minutes.