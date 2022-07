200 policiers et gendarmes mobilisés pour une nouvelle opération week-end bleu sur les routes de Martinique

Le non-port du casque, la vitesse ou encore la conduite sous emprise de produits stupéfiants et/ou d'alcool seront au cœur de cette vaste opération week-end bleu. Des contrôles renforcés seront opérés dès ce vendredi 22 juillet jusqu'au dimanche 24 juillet 2022. L'accent sera porté sur la sécurité routière des deux roues.

200 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l’ensemble des routes du territoire. Les contrôles porteront notamment sur le respect des règles liées à la vitesse et aux conduites sous l’emprise de produits stupéfiants et d’alcool.