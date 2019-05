Le 22 mai de plus en plus populaire au rond-point du Vietnam Héroïque à Fort-de-France

Parmi toutes les manifestations de commémoration, au fil des ans, le rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France est devenu un lieu populaire le 22 mai.Sous les blocs de béton de l'échangeur on chante, on danse, on discute, tout se fait dans la spontanéité et dans une ambiance joyeuse.Petit à petit l'organisation prend place au Rond-Point du Vietnam-Héroïque dans un esprit convivial. Chacun apporte sa contribution musicale ou alimentaire. Une collation dans la tradition de Martinique ti nain- Lanmori (banane verte et morue) était proposée.Une délégation de jeunes d'une école d'Antigua s'est rendue également sous le rond-point du Vietnam Héroïque, ce mercredi 22 mai 2019.​​​​​​​