24 interpellations pour des faits de "violences aggravées" avec armes en 4 jours en Martinique

Le renfort de forces de sécurité est-il en train de ramener le calme à la Martinique ? Les derniers chiffres communiqués par la préfecture, semblent aller dans ce sens mais la prudence est de mise.

"Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure, 351 personnes ont été contrôlées du lundi 20 au jeudi 23 mars 2023", indique la préfecture de Martinique.

Après 16 semaines de déploiement du groupement tactique de gendarmerie et d’un second escadron de gendarmerie mobile, 34 000 contrôles ont été réalisés et 517 individus ont été interpellés dans le cadre d’enquêtes judiciaires.