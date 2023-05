26 nouveaux membres au sein des Lions Clubs des Antilles-Guyane… au service de causes humanitaires

Partager :

Le District 63 du Lions Clubs International, regroupant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les Iles du Nord, a intronisé 26 nouveaux membres le 29 avril 2023. Les hommes et des femmes de ces clubs services "donnent leur temps et leurs efforts, pour répondre aux problèmes localement et dans le monde" depuis 1917.

26 nouveaux Lions ont rejoint le Lions Clubs International depuis le week-end dernier, à l’occasion de la journée mondiale de l’intronisation, samedi 29 avril 2023. Six parmi ces membres ont rejoint les Lions de Guadeloupe, idem en Martinique et 14 en Guyane. Ces 19 femmes et 7 hommes, âgés de 36 à 67 ans, "vont apporter leur énergie et leurs idées bénévolement au mouvement". Notre devise est "Nous servons", et les Lions du monde entier la mettent en action chaque jour. Nous sommes des hommes et des femmes qui menons ensemble des actions caritatives au sein de nos collectivités. Nous savons que nous pouvons accomplir beaucoup plus ensemble que séparément. Les Lion’s des Antilles-Guyane Les Lion’s des Antilles-Guyane 6 nouveaux membres (sur 26) du district 63 des Antilles-Guyane, intronisés le 29 avril 2023. • ©Lion's Antilles-Guyane / DR Un Lions Club est "un environnement idéal pour développer ses compétences en leadership et les mettre en action. On y bénéficie de formations et ressources de premier ordre de la part de l’organisation mondiale" précise le District 63. Celui-ci se dit "très dynamique" au bénéfice de causes mondiales comme le diabète, la vue, l’environnement, la faim, la malnutrition ou encore les AVC et le cancer infantile. Si vous souhaitez apporter bénévolement votre contribution à ce District Antilles-Guyane, contactez leur page Facebook, leur compte Instagram, ou encore via : lionsclubs.org

