30% des jeunes martiniquais scolarisés sont en difficulté de lecture : des mesures sont en cours

L’académie de Martinique lance un plan "Petits Lecteurs, Petits Compreneurs" dans le cadre de la prévention et la lutte contre l’illettrisme à l’école. Selon l’académie de Martinique, "30% des jeunes sont en difficulté de lecture" dans le circuit scolaire.

L'illettrisme désigne la "situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a perdu - la maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison notamment d'apprentissages trop fragiles" rappelle le ministère de l’éducation.

Par conséquent, elle se retrouve en difficulté face aux situations simples de la vie courante et est particulièrement exposée au risque d'exclusion sociale. En revanche, l'analphabétisme concerne quelqu’un qui ne sait ni lire ni écrire.

Lutte contre l’illettrisme : "priorité nationale"

La prévention de l’illettrisme est au cœur des missions de l’éducation et commence en classe, dans les écoles et les établissements du second degré. Pour accompagner l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, de nouvelles mesures complètent celles qui existent déjà et qui ont montré leur efficacité. Ministère de l’éducation

"Maîtrise de la langue"

Le plan de mobilisation de l’éducation nationale "Agir contre l'illettrisme" porte sur une meilleure sensibilisation et une meilleure information des équipes éducatives, la consolidation du pilotage du réseau "maîtrise de la langue", le renforcement du lien entre l’école et les familles et le renforcement des partenariats. Le Ministère

"30% des jeunes martiniquais sont en difficulté de lecture" dans leur cursus scolaire. C’est dans ce contexte que l’Académie lance son plan "Petits Lecteurs, Petits Compreneurs", dans le cadre de "la prévention et la lutte contre l’illettrisme à l’école".

Ce plan volontariste a pour objectif de garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves et de prévenir les difficultés scolaires. Académie de Martinique

Le plan consiste notamment à "repérer les écoles" (CM1-CM2), collèges et lycées, notamment professionnels, à "former les enseignants" (formation initiale et continue), ou encore à "créer des temps autour de la lecture" en partenariat avec les bibliothèques, et à "explorer les outils numériques".

Sur notre territoire, on a 30% de jeunes qui à 18 ans, sont encore en grande difficulté face à la lecture, face à la compréhension en français et donc il faut réagir. On vise à la fois les élèves à partir du CM 1 – CM 2, mais aussi du collège et jusque dans les lycées professionnels (…). C'est vraiment un plan massif. Nathalie Mons - Rectrice de Martinique

"Toutes les disciplines" sont concernées

Les cours concernent non seulement le français, mais aussi toutes les disciplines parce qu’on apprend aussi à lire pour déchiffrer des consignes en mathématiques, où pour lire un texte par exemple en histoire (…). On a également une ouverture culturelle, donc il va falloir qu'on puisse sortir des écoles, aller à la médiathèque, faire rencontrer des écrivains (…). C'est vraiment un plan de prévention de l'illettrisme, en parallèle avec l'ensemble des opérations que nous menons déjà avec nos élèves. Nathalie Mons

Le plan "PLPC" (Petits Lecteurs, Petits Compreneurs) a été officiellement lancé au lycée de Bellevue à Fort-de-France, jeudi 2 mars 2023.