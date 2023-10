4 jeunes martiniquais à la conquête de la Floride aux États-Unis

Une femme et 3 hommes originaires de Martinique viennent de passer une semaine à Miami en Floride, où ils ont participé à plusieurs salons et foires commerciales. Ces jeunes créateurs d’entreprises ont la ferme volonté d’exporter leurs activités aux États-Unis, avec l’appui de la Mission Locale du Nord.

Pédro Monnerville •

Ces 4 entrepreneurs qui désirent développer leur affaire à l’international, évoquent "une semaine fructueuse" à Miami, entre le 30 septembre et le 8 octobre 2023.

Durant cette immersion dans plusieurs entreprises américaines, ces jeunes martiniquais suivis par la Mission Locale du Nord, ont pu toucher du doigt la réalité économique made in USA. C’était l’occasion pour eux de mettre en valeur leur potentiel et de se frotter à d’autres réalités de terrain.

Retour d’expérience riche en apprentissages

Florian Priam a créé une agence de réalité virtuelle dans l’immobilier. "Croire en soi et foncer" sont ses mots d’ordre.

Cette expérience m’incite à ne pas se limiter à la barrière de la langue. Elle ne doit pas être un frein. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes jeunes et talentueux, il faut se donner les moyens de le faire savoir. Florian Priam

Même tonalité pour Téddy Maunel. Il a mis en place une plateforme de repérage et de signalisation par GPS de poubelles et de VHU, un secteur dans lequel les Américains sont déjà bien avancés. Il revient totalement motivé à l’issue de cette expérience en Floride.

Je reviens beaucoup plus fort avec beaucoup plus d’idées et plus motivé. Les Américains savent te motiver correctement et te booster pour ne pas baisser les bras. Ils ont une vision du business sans cesse en évolution. Teddy Maunel

Un état d’esprit partagé par Jacques Edouard Eugénie, concepteur de films et de programmes télévisuels.

Une semaine riche en apprentissage qui m’a conforté dans l’idée qu’il ne faut pas hésiter à franchir le pas et aller au contact des autres. Nos entreprises ont le potentiel pour s’exporter, il faut connaître les bons circuits. La suite logique des choses c’est de mettre en place des partenariats et entretenir des relations durables avec eux. Jacques Edouard Eugénie

Pour Taïna Claire, créatrice de robes et de vêtements sur mesure, ce séjour est "un nouveau cap, porteur d’espoir".

Une belle occasion de rencontrer d’autres chefs d’entreprise avec un esprit conquérant. Cela m’a permis de mieux cerner mon activité actuelle, pour mieux la développer. Taïna Claire

La Floride, un marché captif

Cette escapade à Miami à travers des salons, des ateliers et des échanges professionnels est une vraie plus-value pour ces jeunes entrepreneurs. Le marché de la Floride est l’un des plus proches de la Martinique et le plus important de la Caraïbe.

C’est une zone incontournable d’échanges et d’exportations, grâce à ses plateformes de connexion et les accords logistiques et douaniers négociés avec la plupart des pays de l’Amérique et de la Caraïbe. L’expérience devrait être mise à profit rapidement par le groupe, dont l’ambition est de "créer un pont économique entre la Floride et la Martinique".