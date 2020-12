450 bouteilles de rhum de 22 ans d'âge vendues pour mener des actions de lutte contre l'illettrisme

Jean-Claude Samyde •



Rhum d'exception

Caractère exclusif



Une première dans le monde du rhum agricole AOC

La distillerie Saint-James, la plus ancienne de l’île (1765), et le Rotary club de Fort-de-France, doyen des clubs de la Martinique (1957), ont décidé de s'unir afin de concocter un millésime d'exception dont les recettes sont destinées à mener des actions de lutte contre l'illettrisme et l’illectronisme.Cette cuvée est issue d'une récolte exceptionnelle par le climat et la qualité du rhum. Le pur jus de canne a été mis en vieillissement sans interruption dans 8 petits fûts de chêne du 31 décembre 1998 au 24 novembre 2020, soit près de 22 ans.Il s’agit des 8 derniers fûts de rhum de cette année mythique et du seul rhum de cet âge actuellement disponible de la distillerie Saint James.Au regard des premières dégustations, tous les spécialistes s'accordent à dire que cette cuvée est une pure merveille très longue et intense en bouche. Au fil du temps, elle a subi une forte concentration, s’est enrichie en tannins et lui donne une grande complexité aromatique.Pour cet expert, le volume d’air a permis un micro oxydation lente et ménagée permettant d'affiner les caractères et la typicité du rhum Saint-James dont c’est une première inédite avec un si long vieillissement pour l’un de ses millésimes, ce qui lui procure son caractère exclusif pour un rhum agricole AOC.Le Rotary Club de Fort de France met en vente cette sélection unique limitée à 450 bouteilles et fûts numérotés, baptisée "Cuvée Exclusive Fort de France" jusqu’au 31 janvier 2021, (prévente et paiement exclusivement sur le site www.laroutedesrhums.com).Les livraisons sont envisagées en Martinique d’une part et en France, en Allemagne et en Belgique.Une Master class de dégustation associée à l’achat de cette cuvée exclusive est proposée en sus. Animée par l’œnologue de Saint James Marc Sassier, qui l’a signée, l’un des experts mondialement reconnu en matière de rhum agricole "Mejor Maestro Ronero (Meilleur Maître Rhumier) 2016".Les habitants de Martinique, en France, en Allemagne ou en Belgique, pourront y assister en zoom depuis leurs fauteuils.Les bouteilles numéros 1, 2 et 3 dédicacées par Marc Sassier seront vendues aux enchères en janvier 2021.