2,5km de marche pour tous à Fort-de-France, afin de sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein

L’association Amazones Martinique a reconduit pour la seconde fois sa marche solidaire de 2,5km dans les rues de Fort-de-France, samedi 30 septembre 2023. Cette "Pink Run" comme elle est baptisée, est l’occasion pour le public de "soutenir les actions en faveur des femmes atteintes de cancer et leur famille". Plus de 1000 participants ont répondu présents.

Guy Etienne •

Femmes, hommes et enfants, étaient attendus à la 2e édition de la "Pink Run" samedi 30 septembre 2023 sur un circuit de 2,5km à travers les rues de Fort-de-France.

L’association "Amazones Martinique" à l’origine de cette initiative, n’a pas été déçue puisque le public s’est manifesté dès le début de l’après-midi malgré un temps nuageux, pour un échauffement sur la place de La Savane. Ils étaient plus d’un millier, contre 800 participants lors de la 1ère édition.

Echauffement des participants de la 2e édition de la "Pink Run", place de La Savane à Fort-de-France (30 septembre 2023). • ©Christine Cupit

Puis, vers 16h30, ce public intergénérationnel a pris le départ dans la joie, sur un circuit ponctué de jet de poudre colorée, pour rendre encore plus festif cette "course". Pas d’enjeu sportif ni de chronomètre, juste pour le plaisir d’y être, mais pour une cause qui ne concerne pas seulement les femmes.

C'est ma toute première et j'aime bien (…), parce que j'ai eu aussi des membres de ma famille qui ont eu un cancer, alors pour moi c'est une cause importante. Il n'y a pas d'âge, il n’y a pas de sexe, cela veut dire qu’on est tous concernés, car du jour au lendemain on ne sait pas. Réaction d’une marcheuse (au mic de Christine Cupit)

2e édition de la "Pink Run", un moment convivial et intergénérationel (30 septembre 2023). • ©William Zébina

Informer le plus grand nombre, sensibiliser aux problématiques que rencontrent les femmes dans nos régions, développer des lieux d’accueil conviviaux, des activités de soins complémentaires, défendre les droits des femmes et de leurs familles, créer d’autres Amazones en Outre-Mer et ailleurs sont les priorités des membres de Projet Amazones. projetamazones.com

Par le biais de cette seconde "Pink Run", Amazones Martinique a ainsi amorcé l’opération "Octobre Rose". Cette campagne nationale annuelle de lutte contre le cancer du sein, "met l'accent sur le dépistage organisé". En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme.