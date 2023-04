662 contrôles, contraventions, interpellations et saisies d'armes pendant le week-end pascal en Martinique

Partager :

Plus d’une centaine de policiers et gendarmes étaient mobilisés sur les routes et aux abords des lieux festifs pendant le week-end pascal. Voici le bilan détaillé.

Martinique la 1ère •

Pendant cette longue séquence pascale, du vendredi 7 avril au lundi 10 avril 2023, les autorités ont mobilisé une centaine de policiers et gendarmes "sur les routes et aux abords des lieux festifs", dans le but de sécuriser les manifestations religieuses et festives. Ces opérations s'effectuent dans le cadre du "renforcement des dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure", rapelle la préfecture de Martinique suite aux périodes de violence entre autres, avec armes à feu ces derniers mois en Martinique. 662 personnes ont été contrôlées durant le week-end de Pâques, pour un bilan communiqué par la préfecture mardi après-midi (11 avril 2023). 187 contraventions, dont 21 pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique et une cinquantaine pour des excès de vitesse ;

2 immobilisations de véhicules ;

16 interpellations, notamment pour des faits de violences aggravées mais également de détention d’armes et de stupéfiants ;

5 armes saisies. La préfecture confirme la poursuite des opérations de contrôles dans les jours à venir sur tout le territoire.

