7 anciens médaillés olympiques à la rencontre des scolaires martiniquais… avant les JO de Paris

Séquence nostalgie dans plusieurs établissements de Martinique, où des collégiens et des lycéens ont rencontré d’anciens champions olympiques de l’île. Ces rencontres se sont déroulées du 17 au 19 janvier 2024 dans 7 établissements, l’occasion de pour les jeunes d’échanger avec ces ex-sportifs de haut niveau sur l’expérience des Jeaux mondiaux.

C’est une initiative de l’ex championne d’Europe et recordwoman de France du saut en longueur, Nadine Caster, qui a convaincu 7 anciennes gloires olympiques martiniquaises à accorder un peu de leur temps à des lèves.

Issus de 7 établissements (lycées Schoelcher de Fort-de-France, lycée de Bellefontaine et les collèges Dillon 1, Petit Manoir du Lamentin, Perrinon de Fort-de-France, Asselin De Beauville de Ducos et Joseph Lagrosillière de Sainte-Marie), les élèves ont pu échanger avec les stars des pistes sur l’expérience et les souvenirs des Jeux.

Cette action s’inscrivait dans le cadre des diverses manifestations liées aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France. L’objectif de cette initiative consistait non seulement à promouvoir les valeurs de l’olympisme, mais aussi d’inciter les jeunes de l’île à s’inspirer de ces athlètes de renommée internationale, afin de s’investir plus tard dans le sport et poursuivre des rêves d’excellence. Nadine Caster

Quelques anciens athlètes à la rencontre des collégiens et lycéens pour susciter des vocations, quelques mois avant le JO de Paris (janvier 2024). • ©DR

Émilie Andéol (JO 2016 à), Sarah Daninthe, (JO 2004), Coralie Balmy, (JO 2012), Daniel Roger Vélasques, (JO 1972), Max Morinière (JO 1988) Jrean-Charles Trouabal, (JO 1990), et le handballeur, Joël Abati, (JO 2008), étaient les invités de cette tournée scolaire.

"C'est possible !" a martelé ce dernier face aux élèves, afin d’encourager des vocations dans le milieu sportif martiniquais.

"Leur montrer la voie"

Ils ont montré un engouement pour le sport de haut niveau, l'envie de réussir. Pour moi, c'était très enrichissant le fait de rencontrer la jeunesse, d'échanger, leur montrer la voie, leur dire que c'est possible et qu'ils ont les qualités, les forces nécessaires pour arriver au plus haut niveau parce qu’ils viennent de la Martinique. Joël Abati

La sensibilisation se poursuit

Forte de cette expérience qu’elle juge satisfaisante, Nadine Caster entend renouveler l’expérience, avec d’autres champions des pistes. En attendant, les participants de cette année "sont partis heureux".

Les athlètes sont partis heureux (…), une expérience riche et pleine d'enseignements. Pour l'avenir, rendez-vous est déjà pris pour une prochaine édition. Les jeunes qui ont été spontanés et émerveillés devant tous ces grands champions. Nadine Caster