7 nouveaux élèves du privé se distinguent lors d’un concours d’éloquence en Martinique

La finale du concours d'éloquence "Viva Voce 2023" organisé par les 8 établissements privés de l'APEL (Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre) de l'académie de Martinique, s’est disputée samedi 17 juin 2023. Les 7 gagnants désignés par le jury ont reçu leurs récompenses au théâtre municipal de Fort-de-France, face à une assistance subjuguée par le talent oratoire de l'ensemble des finalistes de CM1, CM2 et 6e sur le thème : "ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre".

Tolérance, respect de l’autre, bienveillance, vivre ensemble, civisme… autant de valeurs partagées à travers les mots par les 23 finalistes du concours d'éloquence "Viva Voce 2023", organisé par les 8 établissements privés de l'APEL (Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre) de l'académie de Martinique. C’est un rendez-vous désormais classique de la fin de l’année scolaire.

Cette nouvelle cérémonie de déclamations sur le thème "Ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre" s’est déroulée samedi 17 juin 2023 au théâtre municipal de Fort-de-France.

Des prestations d'excellence

Le jury présidé par un prêtre du diocèse de Martinique, a récompensé 7 élèves jugés les plus convaincants, dont un "coup de cœur". Néanmoins, la verve de tous les enfants a impressionné le public, majoritairement composé de parents.

Des parents enchantés

Ce fut un plaisir d’écouter tous ces enfants brillants. Cela fait chaud au cœur de voir cette jeunesse prometteuse pour la Martinique. Laetitia

Les enfants ont été fabuleux et talentueux. Stéphanie

Ils étaient tous très talentueux. Rachida

Les enfants ont de quoi être encore plus fiers. Quelle expérience enrichissante !!! Ky2

Félicitations à tous les finalistes pour leurs prestations. Vous nous avez tous enchantés. Nadine

De très belles prestations. Nous avons de quoi être fiers de nos enfants. Merci à chacun pour cette belle expérience. Ley

La réussite de ce spectacle riche d’enseignements pour les parents et la communauté scolaire du territoire, doit aussi son succès à la contribution de deux coachs. Dès la mi-mars 2023, ils ont encadré les candidats.

Atiqa Beghin et Jacques Brunet leur ont appris la maîtrise de la diction, de la voix, de l’expression corporelle, ou encore de la respiration et de lâcher prise en public.

Satisfaction également chez les représentants et chefs d’établissements présents dans la salle. Rita Adélise, Gwénaen Giraud et Patrick Dintimille (respectivement du Petit Couvent Lamartine, de l’Ecole La Maîtrise de la Cathédrale et de Notre Dame de la Délivrande du Morne-Rouge) n’ont pas dissimulé leur émotion sur scène, lors de la remise des prix.

Finale interacadémique le 24 juin 2023

Une photo de famille a été prise après plus de 3 heures de spectacle, en attendant la finale interacadémique (Guyane, Guadeloupe et Martinique), samedi 24 juin 2023 à l'auditorium de la banque CA de Place d’Armes au Lamentin.

Johana Jean-Baptiste, Lissandra Barthélémy, Lise Chevallier, Chloé Maitrel, Louise-Carmen Duféal et Chloé Lejuste-Mirebeau défendront les couleurs martiniquaises, un "team" essentiellement féminin.