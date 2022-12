83 armes à feu et 2 417 munitions déposées dans les points de collecte en Martinique

L'opération d’abandon simplifié des armes, initiée par l’État, a permis de récupérer 83 armes à feu et de défense. Ces armes ont été déposées du 25 novembre au 02 décembre 2022, dans les brigades de gendarmerie du Marin et de Trinité ainsi qu’à l’hôtel de police de Fort-de-France.

Jean-Claude Samyde •

Cette action qui participe grandement à prévenir les vols d’armes et les violences intrafamiliales s'est déroulée sur 8 jours. Jean-Christophe Bouvier, le préfet de Martinique a salué par communiqué " l’engagement et le sens des responsabilités des martiniquaises et martiniquais ayant répondu positivement à cette démarche d’abandon de leurs armes et munitions".

Le bilan de cette opération s’établit à 83 armes à armes à feu et de défense déposées sur les 3 sites ouverts. Par ailleurs, 2 417 munitions d’un calibre inférieur à 20 mm ont été récupérées.

L'opération 2022 d’abandon des armes s’est matérialisée par la mise en place de trois points de collecte qui ont été ouverts du 25 novembre au 02 décembre 2022, au sein des brigades de gendarmerie du Marin et de La Trinité ainsi qu’à l’hôtel de police de Fort-de-France.

Ces armes et munitions seront détruites dans les prochaines semaines.

Pour mémoire, 692 armes ont déjà fait l’objet d’une destruction le 30 juin dernier.

Déclaration obligatoire pour les détenteurs d'armes

Les détenteurs d’armes ont l’obligation d’ouvrir un compte SIA avant le 1er juillet 2023.

Pour la première fois, les détenteurs d’armes avaient la possibilité d’en régulariser la situation administrative, avec la garantie d'absence de poursuites administratives, en se faisant accompagner par un agent de la préfecture et des sous-préfectures dans la création de leur compte dans le système d’information sur les armes (SIA).

Depuis le 8 février, les chasseurs détenteurs d’armes doivent obligatoirement créer un compte dans le SIA pour l’ensemble de leurs démarches en matière d’armes, à l’adresse suivante : https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr