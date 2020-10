94 jeunes danseurs se préparent pour le concours régional de Confédération Nationale de Danse

Ces candidats vont participer au concours régional de la Confédération Nationale de Danse prévu dimanche 4 octobre 2020 à Tropiques Atrium. Initialement prévu en mars 2020, il avait été reporté par rapport à la crise sanitaire. Les sélectionnés pourront participer au concours national à Montpellier.

Peggy Pinel-Fereol •

Un jury en visioconférence

Déjà au niveau régional, l'intérêt pour les danseurs qui je le rappelle sont amateurs, c’est qu’en dehors du spectacle de fin d’année, les élèves ont un autre regard, une autre vision par rapport aux membres du jury, de la qualité de leur danse et du travail qu’ils produisent dans leurs écoles de danse.



Ensuite pour le départ pour le national, il s'agit de se confronter aux autres régions, puisque toutes les régions de France sont représentées au concours national. Ça représente en temps normal, en dehors du Covid, pratiquement 4 000 candidats qui se confrontent les uns les autres, par catégorie, dans le style de danse.



Et bien sûr, pour finir, sachant qu’il y a dans les membres du jury national des membres du conservatoire, des gens qui sont à la recherche de talent pour participer à des émissions de télé ou des manifestations de spectacle en danse. Pour les plus âgés, ça permet d’être repéré et d’obtenir des stages ou des mois de formation dans de grands conservatoires ou autre pour la professionnalisation de la danse. Valérie Vroust, présidente CND Martinique

Après plus de six mois d'attente (initialement prévu le 15 mars 2020) et de nombreuses incertitudes, le concours de danse régional CND devrait enfin se tenir ce dimanche 4 octobre 2020 dans la grande salle de Tropiques Atrium à Fort-de-France.94 candidats, des filles et des garçons âgés de 8 et 25 ans, vont se confronter en solo, duo ou en groupe jusqu'à 12 danseurs maximum dans différents styles (danse indienne, classique, jazz, orientale et hip-hop).Le programme prévu inclut le respect des règles sanitaires et des gestes barrières avec une matinée (entre 8h30 et 12h30) dédiée à tous les passages et la remise des prix à partir de 14h30.Face aux candidats, un collège représente les différents styles de danse. Cette année, à titre exceptionnel, par rapport au report de l’événement suite à la crise sanitaire, les quatre membres du jury seront en visioconférence. Ils auront la lourde tache de sélectionner ceux qui pourront partir pour le concours national prévu les 26 et 27 octobre 2020 à Montpellier (Hérault, Occitanie).Le concours européen 2020 a été annulé et reporté en 2021. Quoi qu'il en soit, les sélectionnés n'auront qu'une vingtaine de jours pour se préparer à l'étape nationale.