À Saint-Joseph, la pâtissière Julie Querbel a fait du gâteau "malélivé", sa spécialité

Suite et fin de la balade à Saint-Joseph avec la rubrique "Fondok". Julie Querbel cuisine et fait de la pâtisserie depuis plus de 30 ans. Ses spécialités sont les gâteaux et les douceurs locales. Elle affirme d'ailleurs que c’est elle qui a créé le gâteau "malélivé" composé de patate et de coco.

William Zébina - Marc-François Calmo

Julie est la deuxième d’une fratrie de dix enfants. Très jeune, elle a appris à cuisiner pour aider sa maman qui partait travailler très tôt alors qu'elle n'avait que neuf ans. Jeune adulte, Julie n’a pas voulu en faire sa profession. Cette touche-à-tout à fait du crochet, de la peinture sur tissu. Mais quand elle a eu des enfants, elle prenait plaisir à leur faire des douceurs pour le goûter. Elle décide alors d’en faire sa profession. Julie vend ses gâteaux au Gros-Morne, à Fort-de-France, à Saint-Joseph et aussi dans les foires communales. Julie Querbel prépare régulièrement son gateau "malélivé". • ©William Zébina Le jour de notre rencontre chez elle, à Morne Bossu, Julie nous prépare cette spécialité connue de tous en Martinique : le gâteau "malélivé". Elle commence par faire cuire ses patates douces à l’eau. Une fois bien cuite, elle les passe au presse-purée avant de les mélanger à du lait de coco et du lait de vache. Julie rajoute ensuite de la maïzena de la vanille, de la cannelle, du zeste de citron, et d’autres essences dont elle a le secret. Une fois le mélange bien uniforme, elle verse le tout dans un moule avant d’enfourner pour une longue cuisson de plus d’une heure. Le gateau "malélivé" est composé de purée de patate douce et de lait de coco. • ©William Zébina Une fois sorti du four il faut patienter, car selon Julie, ce gâteau se déguste froid. Il faut donc le laisser refroidir et le placer au réfrigérateur, la dégustation est un plaisir pour tous les gourmands y compris ceux intolérants au gluten, car il n’y en a pas dans le gâteau "malélivé" qui c’est l’un des préférés de Julie.

