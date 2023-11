À Saint-Pierre, 21 artistes exposent sur le recyclage d’objets

Depuis le 10 novembre 2023, une vingtaine d'artistes exposent leurs réalisations au Créole Arts Café de Saint-Pierre (face à la poste).

Cette initiative du PABE (Plastik Art Band Experimental), est "une approche artistique et plastique" autour du recyclage d’objets mis au rebut.

"Notre démarche s’affirme sociétale, militante et écologique, contre la consommation à outrance" explique l’association.

Le PABE parle de "surcyclage ou recyclage valorisant", ce qui consiste à̀ récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage, afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité́ ou d'utilité́ supérieure.

Ce sont ces métamorphoses qui sont présentées par le groupe d’artistes, une inspiration collective qui livre aux visiteurs ces 28 réalisations.

Le principe du surcyclage est de donner une nouvelle vie plus haut de gamme à un objet, souvent très loin de sa première vie. Il s'inscrit dans le vaste mouvement de l'économie circulaire et du réemploi.

In fine, notre rêve est d’amener Homo Sapiens vers une espèce moins prédatrice, moins dominatrice, plus respectueuse de son environnement, une sorte "d’utopie refondatrice" vers un Sapiens recyclé, surcyclé, Up cyclé... un Up Sapiens donc !