À Sainte-Lucie, le "kwéyol" sera enseigné au primaire

À Sainte-Lucie, l'enseignement du "kwéyol" intègre le programme scolaire national.

Pendant deux ans, une méthode d’enseignement a été développée par le CAMDU, l’Unité de développement du programme d’études de Sainte-Lucie.

Les élèves de 15 des 73 écoles primaires de Sainte-Lucie seront les premiers à apprendre le créole dans un cadre scolaire.

On va pouvoir peaufiner et améliorer notre programme en Kwéyol. Nous allons également introduire les éléments culturels de notre héritage Kwéyol dans le programme et nous sommes très excités et heureux avec le développement de cette innovation.