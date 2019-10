Les accès de Carrefour Dillon bloqués en Martinique

Manifestation devant le centre commercial de Dillon Le collectif MUN bloque l'entrée de l'hypermarché Carrerfour à Fort-de-France Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© Christine Cupite Blocage des accès de l'hypermarché Carrefour Dillon par le Groupe Solidaire MUN et son leader Olivier Bérisson

Centre commerciale de Dillon à Fort-de-France Un employée de l'hypermarché qui tente de s'introduire dans le magasin Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Au lendemain de la fin des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur l’utilisation da la chlordécone et du paraquat, le groupe solidaire MUN s’est manifesté tôt ce samedi 19 octobre 2019, devant l’hypermarché de Dillon (du Groupe Bernard Hayot), avec des drapeaux tricolores (rouge, vert, noir) et des tambours.Près de cent militants et le leader du collectif, Olivier Bérisson, estiment que "la grande distribution est aussi responsable du scandale sanitaire liée à la commercialisation du pesticide chlordécone, vecteur de la pollution d’une partie des terres martiniquaises et guadeloupéennes, notamment dans le milieu agricole", d’où cette action qui pourrait être reconduite chaque week-end aux portes d’autres grandes surfaces.Écoutez les commentaires de quelques manifestants.Surprise et colère du côté des clients, lesquels ont été contraints d’aller effectuer leurs courses ailleurs, tandis que d’autres organisations comme le MIR (Mouvement International pour les Réparations) avaient également appelé la population à boycotter tous les supermarchés de l’île, en ne s’y rendant pas.Les employés de la grande surface de Dillon en chômage technique, ont eux aussi manifesté leur mécontentement face à ce coup de force, mais hors micro. C’est le cas de cette salariée interrogée par Christine Cupite.A la mi journée, les rideaux du centre commercial étaient toujours baissés. Les manifestants auraient l’intention de poursuivre leur seating devant les entrées de l’hypermarché jusqu’en fin de journée.