Accident mortel au Morne-Rouge : la conductrice placée sous contrôle judiciaire

La conductrice de la voiture qui est entrée dans une maison tuant deux personnes vendredi dernier au Morne-rouge, a été placée sous contrôle judiciaire.

Franck Edmond-Mariette



Un terrible drame

Selon une source judiciaire, la femme de 37 ans, conductrice du véhicule impliqué dans l’accident mortel de Fond Marie Reine (Morne-Rouge), vendredi 4 décembre 2020, a été déférée dimanche (6 décembre 2020), au parquet de Fort de France.Malgré une demande de placement en détention provisoire du juge d’instruction, le Juge des libertés et de la détention (JLD), a opté pour un placement sous contrôle judiciaire de la conductrice dans l’attente de son procès.Vendredi dernier dans la soirée, un véhicule avec à son bord 2 personnes, quitte la route et fait irruption dans une maison au quartier Fonds Marie Reine au Morne Rouge.Face à la violence du choc, un homme (Gérard Mars, 60 ans ), et une femme (Bertha Mars, 69 ans) succombent à leurs blessures. Ces deux cousins décèdent sur place. Ils étaient devant la maison au moment de l'accident.