Accidents de la route : les "deux-roues motorisés" en première ligne

Depuis le début de l'année 2022, selon le bilan d'accidentalité 14 motards sont décédés, 2 en cyclo et 7 piétons. Les usagers vulnérables représentent 59 % des tués. Ils payent un lourd tribut sur nos routes malgré les nombreux messages de prévention et les opérations de sensibilisation qui leur sont dédiés. (Reportage : Sangha Fagour et Thierry Maisonneuve)

Jean-Claude Samyde •

14 utilisateurs d’engins à deux roues ont perdu la vie depuis le 1er janvier 2022. Les routes de la Martinique sont meurtrières. Le dernier décès d’un motard s’est déroulé le mardi 18 octobre au quartier Jeanne d'Arc au Lamentin Le pilote âgé de 24 ans est décédé des suites de ses blessures. Ces chiffres appellent à une prise de conscience de la part de tous les usagers de la route pour inverser cette courbe. A côté des messages de prévention et les opérations de sensibilisation qui leur sont dédiés, bon nombre de motards tentent de mettre tous les atouts de leur côté avant d'enjamber un deux-roues. Etre bien équipé adopter une conduite responsable Savoir anticiper

