Les adieux du monde du vélo et des sportifs au journaliste Claude Céprika

Les funérailles de Claude Céprika se sont déroulées ce samedi 20 Juin 2020 à Capesterre de Marie-Galante, son pays natal. Le journaliste a eu droit à un hommage digne de son engagement pour le sport guadeloupéen et plus particulièrement du monde cycliste.

Jean-Claude SAMYDE avec Guadeloupe la 1ère •

hommage des motards, des cyclistes et du monde sportif à Claude Céprika • ©DR et Guadeloupe la 1ère

De nombreux témoignages

©Guadeloupe la 1ère

Le cercueil de Claude Céprika est entré dans l’église de Capesterre de Marie-Galante vers 11h 30 au milieu d'une haie d'honneur, composée de coureurs cyclistes.Le journaliste a eu droit à un hommage digne de son engagement pour le sport guadeloupéen. Une caravane formée de cyclistes de véhicules et motos qui officient d’habitude dans les courses du dimanche.Le comité régional de cyclisme a organisé la dernière course de Claude. Un hommage sincère des cyclistes mais aussi des footballeurs, des volleyeurs et des différentes disciplines sportives.L’adieu du peloton et du public à ce passionné de cyclisme, a débuté à la salle polyvalente de Grand-bourg. Sa disparition a plongé son ile Marie-Galante et la Guadeloupe dans une vive émotion.Hier soir (vendredi 19 juin), ses amis, les habitants de Marie-galante, ses collègues de Guadeloupe la 1ère et tous ceux qui l'appréciaient tout simplement, sont venus lui rendre un dernier hommage et soutenir sa famille au cours de sa veillée.Les témoignages étaient nombreux pour dire sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité : "sympathique", "un grand coeur", "talentueux", "exemplaire", "irremplaçable"… pour une dame il avait la beauté dans le coeur.Dans un coin de la salle une vidéo en bouche remettait en mémoire les grands moments de la carrière de l’enfant de Marie-galante.Ses collègues de Guadeloupe la 1ère ont soutenu la famille de Claude Céprika pendant la veillée mortuaire et les obsèques.Claude Céprika est décédé le vendredi 12 juin d'une attaque cardiaque à l'âge de 53 ans. Journaliste professionnel, il réalisait des reportages sur l’actualité mais le sport était son terrain de prédilection, et plus particulièrement le cyclisme.