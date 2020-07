Des administrations encore confinées en Martinique : les usagers laissent éclater leur colère 

Parmi les administrations qui reçoivent régulièrement le public, il y a les impôts, la poste, la Caisse Générale de Sécurité Sociale et la Caisse d'Allocations Familiales. Ces deux derniers services sont les plus interpellés par des usagers mécontents, à cause de leur fermeture prolongée.

Accueil physique à la poste

Le 3e âge pénalisé par la dématérialisation

Si la dématérialisation des services publics, voulue par l’État pour réduire les coûts de fonctionnement, mais aussi assurer un accès plus large du public aux informations, ne pose pas de difficulté pour une grande majorité de la population (73%), ce n’est pas le cas pour tout le monde.



Et ce sont justement les personnes vulnérables face aux démarches administratives classiques, qui sont les plus pénalisées par le tout-numérique (précaires, jeunes, personnes âgées).



Une plate-forme téléphonique CAF opérationnelle

Informations en ligne de la Caisse d'Allocations Familiales de Martinique • ©Cap Facebook CAF Martinique

Depuis le déconfinement progressif amorcé le 11 mai 2020, la Direction des Finances publiques de la Martinique accueille à nouveau le public, mais "uniquement sur rendez-vous, dans le respect des règles sanitaires" précise le service et jusqu’à nouvel ordre.Le site en ligne impots.gouv.fr reste accessible quant à lui à tout moment, pour toute démarche ou question relative à la fiscalité.Les services postaux ont également repris leurs activités, avec la distribution régulière du courrier dans les boîtes aux lettres et un accueil physique des usagers dans les bureaux de proximité, où les gestes barrières sont de rigueur.En revanche, le site de Fort-de-France, à la rue de la liberté (face à la place de la savane) est fermé pour travaux jusqu’au mois d’août.De son côté, la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) devrait garder portes closes au moins jusqu’au 15 juillet 2020 selon nos informations.En attendant, l’accueil se fait seulement sur rendez-vous (comme aux impôts), et beaucoup d’agents opèrent en télétravail.En interne, certains syndicats ne s’expliquent pas cette fermeture prolongée. Idem sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes s’interrogent, tandis que d’autres laissent éclater leur mécontentement.Réponse de la Caisse :Une plate forme téléphonique est aussi dédiée au public de la CGSS :Coût : 8 cts la minute + prix d'un appel, disponible de 7h à 17h les lundi et jeudi et de 7h à 12h30 les mardi, mercredi et vendredi.On observe que de plus en plus, les services publics privilégient la dématérialisation (tout par internet).En Martinique, la Caisse Générale de Sécurité Sociale est une des administrations les plus "avancées" en la matière, au dam des usagers non initiés ou réfractaires aux nouvelles technologies. Les plus impactées par cette révolution numérique, restent les personnes âgées.À la Caisse d’Allocations Familiales, depuis le 15 juin, les accueils en libre-service ont été privilégiés jusqu’ici "dans le respect des règles sanitaires".D’après nos informations, le télétravail demeure. Les allocataires sont contactés individuellement par téléphone pour des traitements spécifiques et un système de visio-contact serait entrain d’être expérimenté. En outre, la page Facebook de la CAF est actualisée régulièrement, avec des informations pratiques à l’adresse des consultants.Enfin, il y a l’option téléphone :(prix d'un appel local depuis un poste fixe).Des conseillers répondent, sous réserve que la ligne de l’allocataire soit accessible aux numéros en 0 800.