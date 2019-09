Affaire du Marin : le chef d'entreprises Jean-Louis de Lucy placé en détention, le maire Rodolphe Désiré sous contrôle judiciaire

© Martinique la 1ere Rodolphe Désiré le maire du Lamentin

Au terme de leur garde à vue de 24 heures, 3 des 4 personnes mises en cause ont été présentées vendredi après-midi (20 septembre 2019), au juge chargé de l’enquête concernant le marché de la rénovation de la plateforme de carénage au Marin.Rodolphe Désiré, 82 ans, le maire du Marin, a été le premier a être entendu, au palais de justice de Fort-de-France. Il a été mis en examen pour favoritisme. Il est mis en cause entre autres, pour avoir reçu des sommes d'argent pour lui ou sa mairie, "en contrepartie desquelles, il a notamment pris des décisions favorables à l'activité commerciale de la société Carenantilles, dirigée par Jean-Louis de Lucy, entre septembre 2013 et septembre 2019", indiquent les enquêteurs. Rodolphe Désiré est laissé en liberté mais placé sous contrôle judiciaire.Arthur de Lucy de Fossarieu, 30 ans, co-gérant de Carenantilles, a été mis en examen pour recel d’argent et travail dissimulé. Le parquet avait requis sa mise en détention. Le JLD (Juge de la liberté et de la détention), n’a pas suivi les réquisitions du parquet. Arthur de Lucy de Fossarieu est libre sous contrôle judiciaire stricte. Il ne doit pas contacter les co-prévenus ni se rendre dans les communes du François et du Marin.Jean-Louis de Lucy de Fossarieu, 68 ans, patron de la société Carenantilles, est mis en examen pour fConcernant le travail dissimulé, Il est notamment poursuivi pour avoir mentionnée sur le bulletin de paie de ses salariés, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.La justice poursuit encore ses investigations sur les conditions d’attribution de la délégation de service public entre la ville du Marin et la société Carenantilles.