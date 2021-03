Agression au lycée Dumas Jean Joseph à Fort-de-France : l'auteur présumé dénonce le harcèlement et le racisme des autres élèves

Le 25 février 2021, Angelo, un lycéen âgé de 18 ans, blesse grièvement à l'arme blanche un autre lycéen. Opéré au centre hospitalier universitaire de Martinique, le pronostic vital du blessé n'est pas engagé mais il reste bien évidemment traumatisé par cette agression.

Angelo, l'auteur présumé des faits a été mis en examen et placé en détention provisoire le samedi 27 février par le juge des libertés malgré ses garanties de représentation.

S'il n'est pas question pour son avocate, Me Suret, de nier la gravité des faits, elle dénonce le harcèlement dont Angelo est victime depuis la classe de 6e et l'indifférence qui a entouré ces faits.

Angelo est un jeune haïtien, orphelin, qui a trouvé refuge en Martinique en 2002. Placé à l'Aide sociale à l'enfance et sous tutelle de l'État en 2011, le jeune homme est introverti.

Il a entendu, depuis son enfance, qu'il était "trop noir" et que "ses cheveux étaient trop crépus". Il a été victime de racket, on lui volait son argent de poche et il ne répliquait pas. S'il ne s'est jamais confié à quelqu'un, son entourage a laissé faire, n'a pas donné l'alerte. C'est le principe du harcelé, il se tait. C'était le devoir des adultes de le faire. Mais aujourd'hui, des enseignants confirment officieusement ou officiellement qu'il subissait des humiliations de la part de certains élèves.

Me Anne Suret, avocate d'Angelo, agresseur présumé d'un élève du lycée Dumas Jean Joseph.