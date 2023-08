Agressions sexuelles en Martinique : plusieurs personnes accusent un tatoueur connu

L'attitude présumée d'un tatoueur réputé de Martinique est dénoncée de manière anonyme sur la page #balance ton porc Martinique". Cette affaire semble délier les langues.

Xavier Chevalier & Stéphanie Octavia

Le 03 avril 2022, la page #balance ton porc" a été ouverte en Martinique. Très vite la parole de nombreuses femmes notamment, s'est libérée.

Un nouveau témoignage suscite une attention particulière.

Un tatoueur réputé est mis en cause depuis le 19 août 2023.

Des femmes (une dizaine) envisagent de déposer une plainte commune à son encontre.

Des victimes ont subi ces faits et parfois la famille n’est pas au courant. Elles se mobilisent pour porter une plainte physique avec leurs identités. En retour, elles reçoivent des insultes, on leur dit qu’elles sont stupides, qu’elles n’auraient pas dû y retourner. J’espère que les mentalités vont évoluer. L’objectif c’est qu’un maximum de victimes dépose plainte, qu’elles comprennent qu’elles sont soutenues, qu’elles ne sont pas seules, que la justice est vraiment consciente des enjeux. Maître Tifany de Fréminville, avocate au barreau de Fort-de-France.

Prédateur sexuel en Martinique ? • ©Martinique la 1ère

Une cinquantaine de témoignages

Suite à cette publication, d'autres témoignages ont afflué, certains vieux de plus de 10 ans. Il y en aurait plus d’une cinquantaine selon les administrateurs anonymes de la plateforme.

"Il a commencé à me dire de retirer ma culotte ce que j’ai trouvé normal vu l’emplacement du tatouage… À un moment il s’arrête, il met son sexe dehors pour me pénétrer donc j’ai commencé à lui dire non je ne veux pas, il n’entend rien. Il a essayé de me forcer".

"Je précise que j’étais en couple avec un très bon ami à lui. Et malgré cela… En une fraction de seconde je me retrouve sans culotte avec sa langue sur mon sexe. Ne comprenant pas ce qui se passait je suis restée comme figée".

"En anonyme je confirme que c’est un sale porc… J’avais accompagné une amie pour se faire tatouer, il lui a sucé les seins devant moi. Il a énormément insisté et lui a également fait un cunni. J’étais choquée, traumatisée…".

Le tatoueur ne s'exprime pas pour l'instant

Deux collaboratrices du mis en cause, auraient quitté son établissement.

Certains ne comprennent pas pourquoi des personnes victimes d'agressions sexuelles ou de viol retournent chez le tatoueur "pour qu'il termine l'œuvre".

Contacté, l'homme incriminé a déclaré ne pas vouloir s’exprimer publiquement. Il a toutefois précisé avoir pris un avocat qui nous contactera le moment venu pour présenter sa version des faits.

En la circonstance, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. C'est à la justice de trancher.