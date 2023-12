Alerte à la bombe au collège Trianon au François : élèves et professeurs évacués

“J’arrive sur mon lieu de travail et je me retrouve bloqué”, explique un enseignant bouleversé.

Panique générale au collège Trianon. Une alerte à la bombe a été lancée ce lundi matin dans l’établissement situé au François. Selon les premiers témoignages, le message d'alerte aurait été envoyé par internet à partir d’une adresse email provenant de "l'extérieur".

Les élèves et l'ensemble du corps professoral ont été priés d'évacuer les lieux de toute urgence. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont sur place afin de procéder aux vérifications.

C’est la pagaille. Il y a plein de policiers et d'ambulances qui défilent partout. Le collège est fermé. Je ne pense pas travailler aujourd’hui parce que je ne me sens pas en sécurité même si on me dit que c’est bon.