Alerte déclenchée pour une mauvaise qualité de l'air en Martinique

Madininair, la préfecture et l’ARS (Agence Regionale de Santé) signalent un épisode de pollution avec le déclenchement d'une procédure d’alerte activée dès ce dimanche 21 avril. La dégradation de l’air pourrait durer pendant les 3 prochains jours.

Les communes de la côte atlantique du Robert, Le François et le Vauclin subissent une qualité de l'air qualifiée de "très mauvaise" tandis que le reste de la Martinique est dans la zone rouge avec une qualité mauvaise.

La brume devrait persister et même se renforcer lundi 22 avril 2024.

Madininair confirme que ce dimanche est marqué par l'arrivée d'une brume de sable au-dessus du territoire qui est à l'origine d'une hausse significative de particules fines dans l'air. .

La procédure d'alerte à la pollution de l'air a été déclenchée dès ce jour. Il y a un risque élevé de dépassement du seuil de 80 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière pour les particules fines inférieures à 10 micromètres de diamètre (PM10).

Madininair invite la population à suivre les recommandations sanitaires et comportementales d'usage lors des épisodes de pollution atmosphérique.

Recommandations

En cas d’épisode de pollution aux polluants PM10, NO2, SO2, il faut éviter les déplacements sur les grands axes routiers et abords, aux périodes de pointe.

Il est conseillé d’éviter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur et de reporter les activités qui demandent plus d’efforts.

Privilégiez aussi les activités calmes dans les établissements recevant de jeunes enfants.

Les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques doivent être particulièrement prudentes.