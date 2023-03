Alerte sécheresse en Martinique : des mesures de réduction des usages de l’eau potable sont instaurées

Des mesures de réduction des usages de l’eau ont été mises en place ce vendredi 17 mars 2023 par le préfet du territoire, Jean Christophe Bouvier. Cette mesure survient au lendemain d’une réunion entre ce dernier et les communautés de communes, la Collectivité majeure (CTM), les distributeurs, la chambre d’agriculture, et l’Office de l’Eau.

Ces différentes administrations ont fait le point sur la situation en cette période de sécheresse, où le niveau des cours d’eau est bas, faute d’une pluviométrie suffisante.

La Mission Inter-Services de l’Eau s’est réunie en comité sécheresse le 16 mars 2023 pour faire un point sur la ressource en eau qui s’amenuise en raison de la faible pluviométrie. Le niveau d’eau dans les rivières est bas principalement dans le centre et le sud de la Martinique. Après un passage pluvieux ce week-end, les prévisions météorologiques prévoient un temps plus sec que la normale pour les semaines et mois à venir.