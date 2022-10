Allison Joseph est la nouvelle Consule Générale de Sainte-Lucie aux Antilles-Guyane

La nouvelle Consule Générale de Sainte-Lucie aux Antilles-Guyane s’appelle Allison Joseph. Avant de prendre officiellement ses fonctions d’ambassadrice, elle présente ce mardi 11 octobre 2022, ses lettres de créances au préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, selon l’usage.

Les lettres de créance représentent le "document qui accrédite un ambassadeur étranger en tant que représentant et plus haute autorité diplomatique de son pays, dans un pays étranger".

Comme ses prédécesseurs, Allison Joseph occupera le bureau de son ambassade au 3 rue de la Libération, dans la périphérie de Fort-de-France, non loin du lycée Schoelcher.

Le droit des relations diplomatiques organisé par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, entrée en vigueur en 1964, reconnaît aux représentants des États, aux diplomates accrédités, cinq grandes fonctions qui se décomposent en cinq types d’action : représenter, protéger, négocier, informer et promouvoir. Une autre Convention de Vienne, signée en 1969 et entrée en vigueur en 1985, réglemente également les relations diplomatiques qui ont un caractère spécial et temporaire.