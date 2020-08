Appel à témoin

Un homme de 56 ans originaire du quartier Bezaudin à Sainte-Marie a disparu depuis le mois de mars 2020. La gendarmerie lance un appel à témoins.

Brigitte Brault •

Monsieur Patrick MAROLANY, originaire du quartier Bezaudin à Sainte-Marie, était hébergé dans le cadre du confinement chez sa fille résidant au Marigot.



Le 17 mars dernier aux environs de midi, il a quitté son domicile sans donner de raisons, sans moyens de paiement, sans téléphone portable et sans affaires.



Il aurait été vu route de Dominante puis au quartier Pain de Sucre à Sainte-Marie. Malheureusement les investigations menées et les moyens engagés (aériens, cynophiles et humains) n’ont jusqu’à ce jours pas permis de le retrouver.



Monsieur MAROLANY est âgé de 56 ans, il est de taille et de corpulence moyenne.



Le jour de sa disparition, il était vêtu d’un tee-shirt et d’un bermudas gris.



Si vous disposez d’informations, merci d’aviser la gendarmerie du Lorrain au 05.96.53.26.19 ou au 17.