Arnaque : un faux jeu-concours utilise le nom de Martinique la 1ère

Un faux jeu-concours s'évit actuellement sur facebook via messenger et promet de gagner des places pour se rendre à Disneyland. C'est une arnaque qui vise à dérober vos données personnelles. Le nom de Martinique la 1ère est frauduleusement utilisé dans cette opération.Il ne faut pas partager ce jeu-concours. Si vous l'avez fait, supprimez la publication et soyez vigilants concernant vos informations personnelles : elles ont de fortes chances d'être utilisées par des cybercriminels pour usurper votre identité dans le but de vous nuire ou d'arnaquer vos contacts.Comme ligne de bonne conduite, ne pas partager, ne pas réagir sur une publication et de ne pas cliquer sur un bouton d’inscription, ne pas communiquer son adresse mail…Les actions sur les réseaux sociaux valent de l’or ! Surtout vos informations personnelles.