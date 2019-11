Assises : deuxième journée marquée par les auditions des collègues du policier Louis-Philippe Hildérald

Au 2e jour des assises,(mardi 26 novembre), les collègues du policier Louis-Philippe Hildérald ont témoigné à la barre du tribunal. Compte tenu des déclarations et témoignages, Steeve Saint-Just, est poursuivi pour rébellion et acte de violence envers les fonctionnaires de la police.

Jean-Claude Samyde •

Après Kristopher Nesmon, 24 ans, et sa soeur Strecy Nesmon, 27 ans, accusés de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le tribunal a entendu lors de la deuxième journée des assises (mardi 26 novembre 2019) Steeve Saint-Just, le troisième inculpé dans l'affaire Hildérald. La journée a commencé par l'examen de la personnalité du troisième accusé, Steeve Saint Just et son audition.Après les déclarations des collègues du policier mais aussi les nombreux témoignages enregistrés, le troisième accusé, Steeve Saint-Just, est finalement poursuivi pour rébellion et acte de violence ayant entraîné des incapacités de travail de plusieurs fonctionnaires de la police nationale.Mercredi 27 novembre, c'est le troisième jour des assises. Des experts sont attendus à la barre du tribunal.