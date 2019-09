MARTINIQUE 1ÈRE Au deuxième jour du procès de Claire Cassandra, la mère de la petite Nahé, Cédric Démoléon, son ex compagnon et un voisin du couple, la personalité des uns et des autres est examiné. Mais l'alibi du principal accusé dans la "disparition" de Nahé, reste à vérifier.

© Martiniquela1ère Les assises se tiennent au palais de justice de Fort-de-France.