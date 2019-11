Attention bronchiolite chez les nourrissons en Martinique

La bronchiolite est de retour en Martinique. La phase épidémique est confirmée par les autorités sanitaires depuis le début de ce mois d'octobre 2019, chez les enfants de moins de 30 mois. La vigilance est recommandée aux parents.

Rappel des gestes simples à adopter pour limiter la transmission du virus :

● Se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon avant de s’occuper d’un bébé.

● Éviter :

- D’emmener le nourrisson dans des lieux publics (transports en commun, centres commerciaux, hôpitaux, etc) ;

Il pourrait se trouver en contact avec des personnes enrhumées.

- D’échanger, dans la famille, les biberons, sucettes, couverts non nettoyés.

● Veiller à une aération correcte de la chambre tous les jours.

Les autorités sanitaires appellent les parents de nourrissons à la vigilance, car la bronchiolite sévi à nouveau en Martinique. Sont concernés en particulier, les enfants de moins de 30 mois. En cas de doute, il faut consulter un médecin pour éviter l'insuffisance respiratoire, car la bronchiolite est une maladie virale chez les nourrissons.Dans la très grande majorité des cas, elle évolue de manière favorable, spontanément ou plus souvent avec l’aide d’une kinésithérapie. Dans de rares cas, la bronchiolite impose l’hospitalisation. Les décès imputables à la bronchiolite aiguë sont très rares (inférieurs à 1 %) d'après l'ARS (l'Agence Régionale de Santé).