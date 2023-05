Au Lorrain, Hubert Lapoussiniere a créé une liqueur composée de plantes médicinales locales

Suite de la balade au Lorrain avec la rubrique Fondok. Cela fait cinq ans qu’Hubert Lapoussinière propose une liqueur à base d’une vingtaine de plantes médicinales locales. Le fruit d’une tradition familiale suivi d’un long travail d’élaboration.

William Zébina - Marc-François Calmo •

Sa liqueur n’est pas un médicament, mais Hubert Lapoussinière la recommande pour aider à lutter contre les états grippaux, les problèmes digestifs et la fatigue.

Dès l’enfance, il accompagnait son père dans le jardin familial. Aloe vera, basilic, "atoumo", citronnelle, on pouvait y trouver de nombreuses plantes médicinales.

Quand quelqu'un à la maison était grippé, son père préparerait toujours un thé pays. Il y avait aussi des macérations comme le "chini trèf", l’absinthe et bien d’autres. Ainsi est née sa fascination pour les "rimèd razié".

Hubert Lapoussinière en pleine élaboration de sa liqueur "Gueriman" composée de plusieurs plantes médicinales. • ©William Zébina

Il y a huit ans, l’homme a eu l’idée de faire macérer plusieurs plantes médicinales pour créer une boisson qui pourrait aider à combattre certains maux. Au début, c’était uniquement pour la famille, mais un jour une tante lui a conseillé de déposer un brevet et de commercialiser la boisson qu’elle trouvait efficace.

Après un long processus d’élaboration et plusieurs échanges avec un laboratoire de l’Hexagone, Hubert Lapoussinière finalise sa boisson et commence à la commercialiser il y a cinq ans.

L'homme travaille seul. Il récolte et rassemble les plantes dont il a besoin, les ramène dans son atelier pour les laver et les couper. Puis, il remplit les bouteilles une à une avant d’ajouter du sirop et du rhum à 20° d’alcool. Il faut alors laisser faire le temps, il ne précisera pas la durée de macération, c’est l’un de ses secrets de fabrication.

Hubert Lapoussinière commercialise sa liqueur "Gueriman" depuis 5 ans. • ©William Zébina

À la fin du processus, il obtient sa liqueur qu’il a nommée "Gueriman". Hubert Lapoussiniere a obtenu le "label artisanat Martinik" 2021 décerné par la chambre des métiers et de l’artisanat.