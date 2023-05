Au Saint-Esprit, Laetitia Casside prépare des glaces et sorbets à partir de produits locaux

Reportage William Zébina et Marc-François Calmo

Reportage William Zébina et Marc-François Calmo

Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants et notamment avec le chef étoilé, Marcel Ravin; Laetitia Casside devenue maman, a décidé d’être son propre patron. La jeune femme propose aujourd’hui des glaces et des sorbets classiques et originaux au Saint-Esprit.

Peggy Pinel-Fereol •

C’est à Fond Coulisses, sur les hauteurs du Saint-Esprit, que nous avons rencontré Laetitia Casside. C’est notre jour de chance, car aujourd’hui la jeune artisane glacière va tenter une nouvelle création : un sorbet mangot bassignac et papaye. Laeticia Casside utilise des fruits locaux pour ses glaces. • ©William Zébina Laetitia Casside cueille les fruits près de la maison avant de les éplucher pour en faire du jus. Ensuite elle prépare un mélange au gramme près. Elle goûte et ajuste jusqu’à trouver l’alchimie recherchée. Une fois trouvée elle rajoute deux sucres différents et verse sa préparation dans la turbine. Il faut désormais laisser faire le temps pour obtenir le sorbet. Après une demi-heure, il est temps de goûter le sorbet avec Laetitia. Les saveurs des deux fruits sont bien présentes, le sucre dosé à souhait. Une véritable réussite qui sera sûrement bientôt à sa carte.

