"Aujourd’hui, on a pris la vie de ma fille et c’est un enfant qui l’a tuée..." déclare la mère de Marjorie d'origine martiniquaise

Elle s’appelait Marjorie et avait 17 ans. La jeune fille a été tuée vendredi (14 mai) de plusieurs coups de couteau à Ivry-sur-Seine. Sa mère est d’origine Martiniquaise. L'auteur présumé, âgé de 14 ans, sera présenté ce dimanche16 mai à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.

Jean-Claude Samyde •

Marjorie avait 17 ans et allait sur ses 18 ans en juillet 2021. Elle était en terminale et devait passer son bac. Sa mère est d’origine Martiniquaise. Sa vie s’est arrêtée vendredi en fin d’après-midi, après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine et l’abdomen.

Rixes mortelles

Les faits se sont déroulés au pied d’un bâtiment de la cité Pierre-et-Marie-Curie à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Marjorie n’a pas apprécié qu’on parle en des termes dévalorisants de sa petite sœur. Elle est venue en bas de la tour , où vit le père du suspect, et a frappé le jeune homme. "Ma sœur n’était pas une délinquante, elle était juste venue régler un problème lié à ma petite sœur. Elle était venue apaiser la situation ", a assuré Cynthia, 33 ans, l’aînée de Marjorie.

Selon deux amies de la benjamine, Keïra et Aicha, 14 ans, le suspect avait créé un groupe Snapchat le matin même au sujet de la petite sœur de l’adolescente.

"Il est remonté chez lui, a pris un couteau et l’a plantée en plein cœur", décrivent ces jeunes filles.

Une acharnée des études

"Aujourd’hui, on a pris la vie de ma fille. Et c’est un enfant qui l’a tuée. Ce n’était même pas un adulte. Tout ce que j’ai envie de dire : pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’ils ont assassiné ma fille ?", a témoigné sa mère, à France Télévisions. " Ma fille n’était pas une délinquante, c’était une acharnée des études". Marjorie était en terminale et devait passer son bac.

(Re)voir le reportage de France 2 - A. Comte - E. Pelletier

rappel des faits

L'auteur présumé de l’homicide de Marjorie, un jeune de 14 ans, sera présenté ce dimanche 16 mai 2021, à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.

Interpellé au domicile de sa mère à Massy (Essonne) vendredi soir, le suspect, né en novembre 2006 et âgé de 14 ans, avait pris la fuite après avoir donné un coup de couteau mortel.

La police judiciaire du Val-de-Marne est en charge de l’enquête.