Aux Îles Vierges Britanniques 2 353 kilos de cocaïne saisis chez un policier

C’est la plus grande saisie de drogue de l'histoire des Îles Vierges Britanniques. Les 2 353 kilos de cocaïne d’une valeur de $250 millions ont été saisis au domicile d’un policier. Plusieurs personnes se sont échappées. Le policier et son frère sont en prison.



Caroline Popovic •

Augustus Jaspert, gouverneur des Îles Vierges Britanniques. • ©facebook

Des ballots de cocaïne se trouvaient au fond d'un conteneur chez le policer. • ©twitter

Commissariat de Police à Road Town, Tortola, ville capitale de l'archipel. • ©facebook

Des soupçons de corruption pèsent au sein de la police des Îles Vierges Britanniques. • ©facebook

Augustus Jaspert, le gouverneur des Îles Vierges Britanniques, une colonie du Royaume Unie située à l'est de Porto Rico, a estimé la valeur de cette saisie historique de cocaïne à 75% du budget national de l’archipel.Les 2 353 kilos de cocaïne ont été saisis au domicile de Darren Davis, âgé de 41 ans, un policier qui travaille depuis 20 ans dans les rangs de la RVIPF, Police Royale des Îles Vierges.Des ballots de cocaïne étaient chargés dans un conteneur et dans différents véhicules garés au domicile de l’agent de police. Une quantité d’armes à feu a également été confisquée.Liston Davis, âgé de 40 ans, frère du suspect principal a aussi été interpellé. Plusieurs personnes, toujours recherchées, se sont enfuies.Cette opération intervient après des semaines d’une enquête menée dans la plus grande discrétion.Selon le commissaire, Mick Matthews, les soupçons pèsent depuis longtemps sur ce policier.De multiples saisies effectuées ces derniers mois, ont prouvé que le crime organisé s'est infiltré au sein même des forces de l’ordre des Îles Vierges Britanniques.Le gouverneur a demandé le renfort de la Grande Bretagne afin de boucler l’enquête.Après analyses, la cocaïne sera détruite.