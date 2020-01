Averses, forts alizés et mer forte sur la Martinique pendant plusieurs jours

Selon le bulletin Météo-France de ce samedi 11 janvier 2020 publié à 6 heures, averses, forts alizés et mer forte seront les éléments dominants du temps sur la Martinique, jusqu'à mardi ou mercredi prochain. La vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte déclenchée jeudi dernier est maintenue.

Jean-Claude Samyde



Alizé fort et turbulent

Prévision pour demain dimanche 12 janvier :

Vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte

Le soleil est timide ce samedi 11 janvier 2020 précise Météo-France. Il est contrarié par de nombreux nuages parfois accompagnés d'une courte averse, dans un alizé toujours turbulent avec de fréquentes rafales.Le ciel sera extrêmement variable, de belles éclaircies et de brèves averses vont s'y succéder. Pas d'amélioration prévue avant mardi ou mercredi prochain.Un régime d'alizé de Nord-Est assez fort à passagèrement fort génère une mer forte en Atlantique et canaux, avec des creux moyens compris entre 2m80 et 3m50, et une mer agitée au large Caraïbe, avec des creux moyens entre 2m00 de 2m40.L'alizé reste assez fort et turbulent : en moyenne, le vent souffle généralement entre 20 et 35 km/h, et jusqu'à 45 à 55 km/h sur la côte Atlantique ou sur les hauts mornes, les rafales pouvant alors atteindre 70 à 90 km/h sur les plus hauts mornes.Les rafales maximales ont été observées à Fond Saint Denis Carbet avec 98 km/h.Les températures minimales oscillent entre 18 degrés sur le relief et 25 degrés sur le littoral.Le vent reste turbulent, le soleil joue avec les nuages parfois accompagnés d'une brève averse.Vent : Le vent est toujours fort avec 20 à 40 km/h dans les terres, jusqu'à 50km/h sur la façade atlantique. Les rafalesrestent de l'ordre de 60 km/h avec des pointes à 80 km/h.Mer : La mer est toujours forte en Atlantique et canaux avec des creux moyens autour de 3m20 et agitée en Caraïbeavec des creux proche des 2m20.Températures : Minimale (prévue) : 22°C Maximale (prévue) : 29°CLa Martinique est placée depuis le jeudi 9 janvier 2019 au niveau de vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte.Cette situation devrait perdurer sans évolution significative durant les 5 prochains jours.