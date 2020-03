Un avis de recherche est lancé pour retrouver Layla Chizzolini

La gendarmerie de Martinique a lancé un avis de recherche pour retrouver Layla Chizzolini, demeurant Chemin Fonds Z’Abricot au Gros-Morne. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 4 mars 2020.

Jean-Claude Samyde •

Mercredi 4 mars 2020 à 13h35, Layla Chizzolini, demeurant Chemin Fonds Z’Abricot au Gros Morne, est déposée sur le parking de l’hôtel Batelière à Schoelcher afin de rejoindre un groupe d’amis qu’elle ne regagne pas.



Depuis, elle n’a pas réapparu à son domicile et reste injoignable. Les investigations menées par la gendarmerie sont pour l’instant vaines.



De type méditerranéen et de corpulence mince, elle est âgée de 16 ans et mesure 1m60. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un jean délavé, d’un débardeur bleu-ciel avec de fines bretelles et portait des sandales mauves.



Pour toutes informations pouvant orienter les recherches, veuillez contacter la brigade de gendarmerie du Robert au 05.96.65.01.46 ou de composer le 17