BAC 2024 en Martinique : avec une moyenne de 19,10, Samuel Juston est le major de l’Académie

Parmi les 3 307 lauréats au baccalauréat à l’issue du premier groupe en Martinique, c’est lui qui obtient la meilleure note cette année. Avec une moyenne de 19,10 /20 et une mention Très bien avec les félicitations du jury, Samuel Juston est le major de la promotion 2024.

Pour décrocher une telle note, il explique avoir beaucoup travaillé "tout au long de l’année".

Surtout sur les derniers mois pour les révisions pour le bac. C’était pas mal d’efforts. Ce n’est pas venu comme ça. Il fallait réussir à voir où gratter des points, comment prioriser, selon les endroits où on est à l’aise, les endroits où il faut encore un petit peu pousser pour être sûr d’être polyvalent et prêt partout quel que soit le sujet.

Si l'élève du lycée de Bellevue a travaillé dans toutes les matières avec acharnement, il confie avoir une matière de prédilection : la physique chimie. C'est dans ce domaine qu'il poursuivra ses études dès la rentrée prochaine.

Là, j’intègre une prépa PTSI (Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur) au lycée Sainte-Geneviève à Versailles pour entrer en école d’ingénieur dans 2 ans normalement. J’espère m’orienter ensuite dans l'architecture navale, la conception de bateaux et de voiliers en particulier. Peut-être travailler dans le domaine du transport maritime à la voile pour essayer de trouver des alternatives, et trouver des modes de transports plus propres pour l’avenir.