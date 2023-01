Baisse démographique : Bellefontaine, la commune qui fait exception dans nord

Selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 6 ans, la Martinique a perdu près de 22 700 habitants. Une baisse démographique qui touche plus particulièrement le nord de l'île réputé moins développé et moins attractif que le reste du territoire. Cependant à Bellefontaine, les chiffres sont en augmentation. (Re)voir le reportage de Sangha Fagour et Aurélie Treuil.

Martinique la 1ère •

Bellefontaine est la commune la plus attractive de l'île selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE. La petite commune du nord caraïbe à connu entre 2014 et 2020 une croissance démographique moyenne de 2,6 % par an. Le bourg de Bellefontaine avec le marché aux poissons. • ©Aurélie Treuil Niché entre la mer et la montagne, la commune a de quoi séduire. Selon ses habitants, elle est un lieu où il fait bon vivre. Il y a la convivialité. Bellefontaine est petite de part sa capacité, mais tout le monde se connait. Habitant de Bellefontaine Vue depuis le quartier Verrier à Bellefontaine. • ©Aurélie Treuil Nous avons l'agriculture et le café aussi ! Habitante de Bellonfontaine La région nord est la plus touchée par la baisse démographique avec - 4,2% à Basse-Pointe, -3,2 % à Fonds-Saint-Denis et - 2,9 % au Prêcheur.

