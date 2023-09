Bien dormir… pour être performant en classe

En ce début de rentrée scolaire, élèves et étudiants doivent reprendre les bonnes habitudes notamment en termes de repos, parce qu’"un sommeil court ou trop tardif a des conséquences sur les performances scolaires" insiste l’INSERM (l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

D’après une étude menée par des chercheurs de l’Institut en 2017, le manque de sommeil chez les adolescents provoquerait "une diminution du volume de leur matière grise".

Les chercheurs ont constaté qu’une durée de sommeil courte (moins de 7h) en semaine et qu’une heure de coucher tardive le week-end, étaient corrélés avec des volumes plus petits de matière grise dans plusieurs régions cérébrales (le cortex frontal, le cortex cingulaire antérieur et le précuneus (…). Ces 3 régions du cerveau sont notamment impliquées dans l’attention, la concentration et la capacité à réaliser des tâches simultanées.