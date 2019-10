Bientôt un pôle d’hébergement et de logements pour femmes en détresse en Martinique

L’ALEFPA : acteur de l’action sociale française

Notre action et notre raison d'être sont placées au service des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, pour que ces personnes que nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser dans la dignité au sein d'une société d'appartenance citoyenne.

© CAP Facebook ALEFPA L’ALEFPA, (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie)

La SIMAR, maître d’ouvrage, impliqué dans l’accueil de publics défavorisés

© SIMAR Siège de la SIMAR en Martinique

Estimation financière : plus de 6 millions d’euros

Le Pôle d’Hébergement et de Logement pour Femmes en Détresse dont la première pierre est posée ce mardi 22 octobre 2019, sera un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments intégrant un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), 21 logements offrant 35 places d’accueil, une résidence de 20 studios, et une maison-relais de 16 F1.En outre, des espaces sociaux et des bureaux administratifs seront intégrés au rez-de-chaussée de cette structure, dont la gestion sera assurée par l’association ALEFPA.L’ALEFPA, (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), a été créé en 1959 et est reconnue d’utilité publique depuis 1973.L’ALEFPA gère plus de 180 établissements dans l’hexagone et en Outre-mer. En mai 2014, dans le cadre de son projet de reconfiguration de son offre immobilière d’hébergement des femmes et enfants en grande difficulté sociale ou victimes de violences conjugales et intrafamiliales en Martinique, l’association a sollicité la SIMAR pour réaliser la construction de cet ensemble immobilier.Outre son activité principale de bailleur pour les familles éligibles au logement social, la SIMAR a logé et loge encore dans son patrimoine des publics en grande difficulté au sein de la société. L’accompagnement de ce public s’est réalisé en partenariat avec la Croix-Rouge et l’ALEFPA. La SIMAR possède en outre, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 96 lits, géré par un professionnel de la santé.Le coût de ce futur pôle est estimé à 6,13 M€, dont 4 807 000 € pour la partie hébergement et 1 328 000 € pour les bureaux. L'État, la CTM et la CAF sont les principaux partenaires du plan de financement de la structure. La livraison est prévue à la mi-2021.