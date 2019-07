Bill Thomas est allé en "paradise road" sur un air de cadence rhapsody

Grammacks puis Bill-O-Men

Bill O Men

Des chansons à textes empreintes de spiritualité

Bill Thomas est né à Trinidad. Dans sa jeunesse, il a fortement étudié la musique et a travaillé avec diverses formations, comme l’orchestre de calypso "Solid Seven". Sa technicité et sa maîtrise instrumentale l’ont propulsé auprès des plus grands comme Mighty Sparrow.Bill Thomas à la recherche de la perfection, était insatiable. Il a cheminé et sillonné la Caraïbe (Antigue et Montserrat), au sein d’orchestres divers comme, "New-Men"ou "Troubadours". Cette immersion a favorisé sa création et sa réflexion spirituelle.Son passage au sein des Grammacks apporte un souffle nouveau. Mais cette communion-passion a besoin de s’exprimer. Il met fin à l’aventure et crée son groupe "Bill-O-Men" avec Linford Johnson, Georges Saint Hilaire, Fred Nicolas, Roger Aaron, Robert Isles, Lester Willite, Andrew Bellony, Oscar Scott.Après une saison en solo et en jazz, il fut aussi en 1985 le parrain de l’émission "Carrefour Piano-Bar", que nous présentions en Martinique.Le message principal délivré par Bill thomas est sociétal. Il chante l’Afrique avec "African Music", lance un questionnement "Grève générale". Il aborde des grands thèmes, économie, tourisme, amour et spiritualité. "Mon Dieu, Ma Famille Et Moi", demeure une référence.D’autres titres ont marqué les Antilles, "Marie Claude", et le slow-lypso reggae "Paradise Road" ou "Cadencing Rhapsody 1st Movement". Ces deux derniers titres empreints de spiritualité démontrent la dimension universelle de la cadence lypsoRetiré du circuit depuis des dizaines d'années, Bill Thomas a terminé sa vie en tant que pasteur à Trinidad.