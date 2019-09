Des bornes solaires pour recharger les portables à l’aéroport de Martinique

© La SAMAC (Aéroport du Lamentin) Mode d'emploi de la borne de recharge solaire

La maîtrise de l’énergie au cœur du développement de la SAMAC

Améliorer sa performance énergétique

Augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation globale de l’aéroport

Diminuer la quantité de déchets et augmenter la part de déchets valorisés

Réduire la consommation d’eau

Prévenir les pollutions

Améliorer la gestion des nuisances sonores

Limiter toute atteinte à la biodiversité

Diminuer l’empreinte carbone de l’aéroport

© CAP Facebook / EDF Martinique Installation d'une smart-flower à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin (en Martinique)

© CAP Facebook / EDF Martinique Démonstration d'une SmartFlower (production d'énergie solaire photovoltaïque intelligente et autonome)

L’énergie solaire est désormais au service du confort des passagers de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (la SAMAC), associée à EDF pour accompagner sa transition énergétique.En effet, des bornes de recharge solaire pour téléphones portables et petits appareils électroniques, ont été installées à l’aérogare passagers au début du mois de septembre 2019. Ces bornes implantées à l’aérogare passagers, sont compatibles avec IOS, Android, Windows et BlackBerry.Sur son chantier d’extension et de modernisation du terminal passagers, la SAMAC entend poursuivre ses actions visant à réduire et à maîtriser l’impact de ses activités sur l’environnement. Le projet dans son ensemble, a été conçu de façon à prendre en compte les exigences du référentiel "NF HQE® - bâtiments tertiaires – démarche HQE" millésime 2015, associé à l’addendum d’octobre 2012 applicable aux DOM-COM .Objectifs visés par la société :Outre les bornes de recharge, EDF en a profité pour installer une smart-flower à l’entrée de l’aéroport, et ainsi placer un symbole innovant de la transition énergétique dans un lieu à fort trafic. Cette smart-flower qui produit de l’électricité à base d’énergie solaire, contribue à alimenter l’aérogare en énergie renouvelable.La smart-flower est une installation de production d'énergie solaire photovoltaïque intelligente et totalement autonome. Directement inspirée de la nature, cette "fleur solaire", dont les douze panneaux évoquent la forme de pétales, se déplace horizontalement et verticalement en suivant la position du soleil, même par temps couvert.L’orientation optimale vers le soleil, avec un angle exact de 90°, est garantie tout au long de la journée. Ce mode de fonctionnement permet à la SmartFlower de produire 40% d'électricité en plus par rapport à des panneaux solaires classiques, installés sur un toit ou dans un jardin.Par ailleurs, des capteurs surveillent en permanence la vitesse du vent pendant le fonctionnement de la SmartFlower. Ainsi, dès que le vent atteint 54 km/h, l’installation passe automatiquement en position horizontale (première position de sécurité) afin d’éviter tout dommage.Une deuxième position de sécurité permet de protéger l’installation en cas de vent plus fort, à partir de 63km/h. Même en position de repli, les capteurs continuent toujours de fonctionner. Quand le vent s’apaise, l’installation s’ouvre de nouveau complètement et revient dans la position de poursuite du soleil produisant du courant.