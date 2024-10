Bronchiolite : la Martinique passe en phase épidémique, "avec une majorité d’indicateurs en augmentation"

Entre le 14 et le 20 octobre dernier, Santé publique France a enregistré en médecine de ville, "près de 20 cas contre 30 en moyenne les quatre semaines précédentes".

Ces "indicateurs en augmentation", sont à interpréter avec prudence, compte tenu du contexte social (blocages, barrages) limitant l’accès aux cabinets médicaux souligne SpF.

Une augmentation des recours aux urgences a été observée durant la même période, avec "33 passages recensés contre 10 passages en moyenne les quatre semaines précédentes", chez les enfants de moins de deux ans.

La bronchiolite est une infection respiratoire d’origine virale (Virus Respiratoire Syncitial ou VRS).

Ce virus très contagieux est potentiellement grave pour les jeunes enfants (bronchiolite du nourrisson en particulier), mais a aussi un impact sur les personnes âgées.

La bronchiolite débute par un simple rhume (nez bouché ou qui coule) et l’enfant tousse un peu. Puis, la toux est plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante. L’enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger et à dormir. Il peut avoir de la fièvre. Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.