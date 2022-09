C'est la rentrée pour 66440 élèves, collégiens et lycéens de Martinique

Les élèves de l'académie reprennent ce jeudi 01 septembre 2022, le chemin des établissements scolaires. Rentrée échelonnée pour les 66440 élèves, collégiens et lycéens dans le public et dans le privé (sous et hors contrat). On note une baisse de l'ordre de 2% dans les effectifs par rapport à l'année dernière. Cette nouvelle année scolaire de démocratie participative est dédiée à l'élaboration d'un projet académique pour la Martinique

Retour en classe ou en cours pour les élèves de l'académie de Martinique, La rentrée s’effectue à partir de ce jeudi 01 septembre 2022, dans un cadre sanitaire plus rassurant. ce qui va permettre de rendre davantage de vie pédagogique et sociale dans les établissements. Cette rentrée échelonnée concerne 66440 élèves, collégiens et lycéens dans le public et dans le privé (sous et hors contrat).

Un accueil sur-mesure, est fait dans les établissements avec une attention particulière au bien-être, au soutien psychologique et aux projets citoyens.

La rentrée des enseignants au Lycée Joseph Zobel à Rivière-Salée. • ©Thierry Sokkan

Nathalie Mons la Rectrice de l’Académie de Martinique mobilise les actions sur la lutte contre les inégalités mais aussi sur l'engagement des élèves et du rectorat dans les défis contemporains.

Cette nouvelle année scolaire de démocratie participative est également dédié à l'élaboration du projet académique pour la Martinique

Ce projet éducatif sera élaboré selon la méthode participative qui fait confiance au terrain, aux initiatives riches de nos personnels et aux alliances avec de nombreux partenaires : parents, élus, acteurs économiques, associations…sans oublier nos élèves. L’énergie du territoire et ses capacités à initier et à construire sont grandes. Soutenir la qualité de vie à l’école : l’équilibre psychique, le sport, l’expression artistique et la lutte contre le harcèlement. La qualité de vie à l’école est primordiale pour nos jeunes. Les projets initiés dans le cadre de l’opération "L’école se mobilise pour une rentrée sereine "seront centraux. Nathalie Mons Rectrice de l’Académie de Martinique

données chiffrées • ©Rectorat Martinique

8636 agents de l’Education nationale enseignent à des élèves des premier et second degrés. Ils ont effectué leur rentrée 24 heures avant les élèves.

Le rectorat compte valoriser ses personnels.